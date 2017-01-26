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Samuel Eto'o parasını çıkardı

Gelen birçok transfer teklifine karşın Antalyaspor’da kalmaya karar veren Samuel Eto’o attığı gollerle Kırmızı-Beyazlılar’a hayat verdi, takımına tam 9 puan kazandırdı.

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Samuel Eto’o, attığı gollerle takımına adeta hayat veriyor. Geçen sezon attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu yıldız, bu sezon da kritik gollerle puan kazandırmaya devam ediyor.
 
Osmanlıspor maçının duraklama dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren 36 yaşındaki yıldız, bu sezon tam 9 puana tek başına imzasını attı. Kaydettiği 6 golle takımının en skorer ismi olan Eto’o, sezonun ilk golünü Konyaspor’a karşı atarken, Kırmızı-Beyazlılar bu maçtan puan almayı başaramadı.
 
1-0 kazanılan Kayseri ve Gençlerbirliği maçlarında gollere imzasını atıp 6 puanı Antalyaspor’un hanesine yazdıran Kamerunlu, Başakşehir deplasmanında da 2 golle takımına 1 puanı kazandırmıştı.
 
Yıllık 3 milyon Euro ücrete oynayan Eto’o için kulübün kasasından sponsorlar hariç 4 milyon TL çıkıyor. Başarılı oyuncu kulübüne kazandırdığı 3.9 milyon TL’lik galibiyet primiyle bu parayı çıkarmış oldu.

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