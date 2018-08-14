Samuel Eto'o, Qatar Sports'a transfer oldu
Konyaspor'dan ayrılan Samuel Eto'o'nun, Katar ekibi Qatar Sports ile anlaştığı açıklandı.
Konyaspor ile yolları ayrılan Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'nun yeni takımı belli oldu.
Qatar Sports Kulübü, Samuel Eto'o ile anlaştıklarını ve bugün resmi sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.
Konyaspor'dan ayrılan Samuel Eto'o'nun, Katar ekibi Qatar Sports ile anlaştığı açıklandı. (Sporx)
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