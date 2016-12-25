Samuel Eto'o transferinde son dakika! Beşiktaş...

Ara transfer döneminde forvet hattına takviye yapmak isteyen ve Samuel Eto'o ile ilgilenen Beşiktaş, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın engeline takıldı.

Lig TV muhabiri Ömer Güvenç'in iddiasına göre Antalyaspor ilk etapta Beşiktaş'tan Ömer Şişmanoğlu ile Kerim Frei'ın bonservislerini istedi. Ömer'in bonservisini vermeyi kabul eden siyah-beyazlılar, Frei için ise Şenol Güneş'in onayını bekleyeceklerini iletti. Ancak Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetime "Zaten bizim forvete ihtiyacımız vardı. Eto'o da giderse iki forvet isterim." deyince Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldızı göndermekten vazgeçti.

Antalyaspor ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.