Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Samuel Eto'o transferinde son dakika gelişmesi

Antalyaspor, hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren Galatasaraylı Salih Dursun'la prensipte anlaşırken Monacolu Adama Traore ve Mersin İdmanyurdu'ndan Nakoulma'yı da gündemine aldı, Beşiktaş'ın Eto'o için yaptığı teklifi de kabul etmedi.

  • DHA
  • 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
x

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten kırmızı beyazlılar, 2 yıl Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Salih Dursun için ön anlaşma yaptı. Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor formasıyla İstanbul'da oynanan Galatasaray maçında takım arkadaşı Luis Pedro Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alıp hakeme 'dışarı' işareti yapmıştı.

NAKOULMA OLUMLU 

Rıza Çalımbay'ın Mersin İdmanyurdu'ndan eski öğrencisi Prejuce Nakoulma ile yakından ilgilenen Antalyaspor, futbolcunun menajeriyle görüştü. Kayserispor'da alacakları nedeniyle sözleşmesini feshedip Afrika kupası maçları nedeniyle Türkiye'den ayrılan Nakoulma'nın da Antalyaspor'a olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Kırmızı beyazlılar Nakoumla'nın şartlarını değerlendirebileceği öğrenildi.

Antalyaspor'un transfer etmeyi istediği yabancı futbolcuların başında da Monaco'da forma giyen Adama Traore yer alıyor. Çalımbay'ın takımında görmek istediği genç orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşen kırmızı beyazlılar, transferi tamamlamak istiyor. 

SAMUEL ETO'O TRANSFERİ 

Antalyaspor'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerin başında Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o yer alıyor. Cazip teklif gelmesi halinde kariyerine şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa kupalarında oynayan bir takımda forma giymek istediği belirtilen Eto'o için Beşiktaş'ın Kerim Frei'yı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu da bonservisiyle verme teklifine Rıza Çalımbay'ın karşı çıktığı kaydedildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA