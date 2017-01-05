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Beşiktaş Eto'o'yla 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

Devre arası kampında Antalyaspor ile yaptığı antrenmanın ardından Beşiktaş'ın çalışmasını izleyen Samuel Eto'o, Siyah-beyazlılar'la 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

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Beşiktaş, Samuel Eto'o transferinde son aşamaya geldi... Siyah-beyazlı kulübe transferi artık an meselesi olan Kamerunlu yıldız dün, büyük bir sürpriz yaptı. Eto'o, siyah-beyazlı takımın dün sabahki idmanını izledi. Beşiktaş ile aynı otelde kampta olan Antalyaspor, siyah-beyazlı takımla aynı saatte, yan yana sahalarda antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı takımla idmana gelen Eto'o, saha girişinde bir süre Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti. Saha kenarında bir süre idmanı seyreden Eto'o, futbolculara ve teknik heyete el salladıktan sonra ayrıldı.
 
Sezon başında Porto'dan kiralık olarak alınan Vincent Aboubakar'ın gerek düşük performansı, gerekse Afrika Kupası'na gidecek oluşu nedeniyle forvete takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu 36 yaşındaki Eto'o için tüm şartlarını zorluyor. Siyah-beyazlıların Eto'o'ya karşılık Ömer Şişmanoğlu'nu sezon sonuna kadar Antalya'ya vereceği, ayrıca bir miktar da para ödeyeceği ifade edildi. Beşiktaş, Kamerunlu yıldızla da 1.5 yıllık sözleşme karşılığında söz keserken; Eto'o'nun Beşiktaş'tan Antalya'daki ücreti olan yıllık 3.5 milyon euro'dan biraz daha az alacağı iddia edildi.
 
KERİM, ÖMER VE NECİP'İ İSTEDİK!
 
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar resmi olarak bir teklif almadıklarını, hatta Eto'o'nun çok önemli oyuncuları olduğunu belirterek, kendisini kadroda tutmak istediklerini de söyleyen Başkan Öztürk; buna rağmen Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmeler yaptıklarını doğruladı ve "Biz de Beşiktaş'tan Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile aynı otelden kamp yapan Antalyaspor oyuncusu Eto'o'nun siyah beyazlı takımın antrenmanını izlediğinin hatırlatılması üzerine Başkan Öztürk, "Yan yana antrenman yapıyorlar, doğaldır. Ancak ben oturup izlediğini düşünmüyorum çünkü kendisi de antrenman yapıyor. İki kulübün aynı otelde olması ilginç bir durum. Hareketli bir kamp dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.
 
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