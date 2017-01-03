Samuel Eto'o Beşiktaş'ta iddiası
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcü Samuel Eto'o'nun transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.
Besiktasmedya.com'un haberine göre; Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Samuel Eto’o'yu daha önce sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor’un net tavrı sonrası transferden vazgeçmişti.
Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla temaslarını yeniden yoğunlaştıran Beşiktaş Transfer Komitesi, Eto’o'yu transfer etmek için bütün şartları zorladı ve mutlu sona ulaştı.
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