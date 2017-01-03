Samuel Eto'o Beşiktaş'ta iddiası

Kediye işkence yapanlar gözaltında

Çanakkale’de bir kediyi koli bandıyla sararak görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki kişi, yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Hayvan Barınağı’na teslim edilen kedi ise Aylin Yılmaz isimli hayvansever tarafından sahiplenildi.