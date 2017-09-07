Samuel Eto'o'dan Beşiktaş'a mesaj: Beşiktaş'ta oynamadan Türkiye'den ayrılmak istemiyorum

Transfer döneminin kapanmasına artık sadece 2 gün kala Beşiktaş’ta da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Son ana kadar takıma takviye için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’a, Antalyaspor’dan ayrılmayı düşünen Samuel Eto’o’dan mesaj geldi. Daha önce de ismi Kara Kartal’la anılan ve son olarak Fenerbahçe’nin de radarında olan Eto’o’nun, Beşiktaşlı yöneticilere, “Beni alın. Beşiktaş’ta futbol oynamadan Türkiye’den ayrılmak istemiyorum” dediği bildirildi. Beşiktaş cephesinin de Kamerunlu yıldıza son derece olumlu baktığı ve 8 Eylül’de bitecek olan transfer dönemi öncesi, “Antalya ile yakın ilişkilerimiz bulunmuyor. Bu yüzden sorunu senin çözmen gerekiyor. Eğer bonservis olayını halledersen, kapımız açık” karşılığını verdiği bildirildi.

‘Burada saygı görmüyorum’

Teknik direktör Şenol Güneş’in de, gelmesi halinde 36 yaşındaki oyuncuya oldukça sıcak baktığı 36 yaşındaki forvet dün yaptığı açıklamada, “Şimdi gitmek istiyorum, ama bunun nedeni para değil. Yani buradaki konu ticari değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum. Başkan da bunu biliyor. Ben başkana da söyledim, ’Antalyaspor’a ve kendime olan saygımdan dolayı bırakın gideyim’ dedim. Ben gittiğim her kulübe değer katan bir oyuncuyum. Burada bana saygı göstermiyorlarsa ben de başka takıma gitmek istiyorum. Ben diğer oyuncular gibi değerlendirilemem. Beni buraya getirenlere saygım sonsuz ama bu şekilde devam edemez” yorumunu yaptı.

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