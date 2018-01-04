Samuel Eto'o'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması

Süper Lig’de görev yaptığı 3 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Samuel Eto’o, geçen sezonun devre arasında Kara Kartal’ın kapısından dönmüştü.

Beşiktaş’ın devre arasını kampını gerçekleştirdiği Antalya’da Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş’in yer aldığı açılışta o dönemki Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferi için görüştükleri Samuel Eto’o’yu satmayacaklarını açıklamış, bu olay Siyah-Beyazlı camiadan büyük tepki almıştı. Eto’o’nun menajeri Wilfried de Happi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

‘İlgi olmasa ben gelmezdim’

“Beşiktaş, transfer konusunda Samuel Eto’o için hep favori takım olmuştur. Beşiktaş’ın geçen sezon onu transfer etmeye yaklaşması beni mutlu etmişti. Ben Antalya’daki o olay öncesinde ailemle birlikte tatildeydim. Beşiktaş ve Antalyaspor Eto’o için görüşmeye başlayınca Türkiye’ye döndüm. Eğer Eto’o, Beşiktaş’ta oynamak istemeseydi ben Türkiye’ye gelmezdim. Geçen yıl yaşanan olay sırasında o, Antalyaspor’un futbolcusuydu. Bir profesyonel için ne kadar büyük olduğunuz önemli değil. Kimin çalışanı olduğunuz önemli. O dönem Antalyaspor Başkanı, Samuel’in takımda kalmasını istedi. O da tabii ki kabul etti.”

‘Beşiktaş’ı kızdırmak istediler’

“Belki o organizasyonu yapanlar Beşiktaş’ı kızdırmak istedi ama Samuel’in böyle bir planı yoktu. Eto’o yanlış bir şey yapmadı. O, özellikle bana Beşiktaş taraftarının sevgisinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. O, daha önce; Barcelona’da oynarken bir ırkçılığa maruz kaldığı zaman Beşiktaş taraftarları onun için destek mesajı yayınlamıştı. Beşiktaş taraftarı, bundan dolayı her zaman Samuel’in kalbinde. Eğer Beşiktaş ve Samuel’in yolları kesişirse taraftarların sevgisine karşılık vermek için gollerini atacaktır.”

‘Messi bile olsa fark etmez!’

“Sezon başında biz, yönetimle yeni problemler yaşadık. İyi geçen 2 sezonun ardından ona iyi bir sözleşme önerilmedi. Biz yine de beklemeye karar verdik. Bize, ‘Kulübün maddi sıkıntıları var’ denidi. Ancak yeni transferler peş peşe gelince bu konuyu tekrar sorduk. Çünkü verilen maaşlar Samuel’in maaşından 2 kat fazlaydı. Ali Şafak Öztürk çok iyi bir adam ve iyi bir vizyonu var. Ama bir başkan olarak sadece büyük isimler getirmeye bakmamalısınız. Kulüpteki istikrarı da düşünmelisiniz. Yaş, yeni kontrat konusunda büyük bir faktör. Ama Samuel’in performansı ortada. Takımın en skoreri ve en çok asist yapan ismiydi. Denge bozulduğunda takımda Messi bile olsa bir şey fayda etmez.”

‘Emekliliğe geldi dediler!’

“Eto’o Antalyaspor’a geldiğinde çok mutluydu. Birçok kişi onun Türkiye’ye emeklilik için geldiğini iddia etmişti. Ama Antalyaspor taraftarı ona inandı. Gültekin Gencer’in başkanlığı döneminde ilk sezonunda 20 gol attı. Ali Şafak Öztürk, kulübün başına geçmesinin ardından ondan bütün sorunlarını geride bırakmasını ve yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. O da yine elinden geleni yaptı ve 18 gol attı. Antalyaspor, lige kötü bir başlangıç yapmasına rağmen onun da katkısıyla sezonu 5’inci sırada bitirdi.”

‘Türkiye’de kalmak istiyor’

“Samuel’in durumu öncekine göre daha farklı. Antalyaspor’la 6 aylık kontratı var ve sezon sonu için yeni takımlarla transfer görüşmesi yapmaya açık. Güney Amerika, Avrupa ve Asya’dan birkaç takımdan teklif aldık. Görüşme halindeyim. Ama onun ilk tercihi Türkiye’de kalmak. Bu yüzden bir İstanbul takımı ona kontrat önerirse tabii ki bunu düşünürüz. Galatasaray bu yıl başarılı işlere imza atıyor. Diğer İstanbul takımları da çok başarılı. Geleceğiyle ilgili olarak kararını verme zamanı geldi.”

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