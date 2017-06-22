Samuel Holmen Elfsborg'a imza attı
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Samuel Holmen, İsveç ekibi Elfsborg ile sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Holmen, ülkesinin takımlarından Elfsborg'a transfer oldu.
Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor formaları da giyen Holmen, 9 yıl sonra İsveç'e döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.