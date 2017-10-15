Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şanghay Masters Tenis Turnuvası finalinde Rafael Nadal'ı 2-0 yenen Roger Federer şampiyon oldu

Şanghay Masters Tenis Turnuvası finalinde İspanyol Nadal'ı 2-0 yenen İsviçreli Federer, şampiyon oldu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının finalinde, dünya klasmanında ilk sırada bulunan Nadal ile ikinci sırada yer alan Federer karşılaştı.

Bir saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 36 yaşındaki Federer, Masters turnuvalarında 27'nci, kariyerinin ise 94'üncü şampiyonluğunu yaşadı.

Öte yandan Federer, bu yıl Nadal'a karşı oynadığı 4. maçı da kazandı. İki tenisçinin oynadığı tüm maçlarda ise Nadal'ın 23-15 üstünlüğü bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

İşte ayının Peşmerge'ye saldırdığı anlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA