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Şanlıurfaspor, Fortes ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Portekizli futbolcusu Carlos Manuel Dos Santos Fortes ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında, ikinci  devrede kadroda yer verilmemesi planlanan futbolcuların durumuna ilişkin  değerlendirmede bulunuldu.
 
Sarı-yeşilli ekibin sezon başında Portekiz'in Braga takımından  transfer ettiği 22 yaşındaki Fortes'in durumuna ilişkin görüş alışverişinde  bulunan kulüp yönetimi, genç futbolcuyla yolların ayrılmasını kararlaştırdı.
 
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Fortes ile karşılıklı  anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze hizmet eden  futbolcu Carlos Fortes'e teşekkür eder, önümüzdeki yaşantısında başarılar  dileriz." ifadeleri kullanıldı.
 
Şanlıurfaspor, kısa süre önce futbolcular İsmail Dinler ve Alican  Karadağ ile de yollarını ayırmıştı.

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