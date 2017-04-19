TFF 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor deplasmanda Denizlispor'u 4-2 mağlup etti.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, Batuhan Karadeniz'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Batuhan 18'de bir kez daha sahneye çıkarak farkı 2'ye yükselten golü kaydetti.

Ev sahibi ekip 22. dakikada Kappel ile farkı 1'e indirdi.

Oyundaki üstünlüğünü ve etkili oyununu sürdüren Şanlıurfaspor, 31. dakikada Mertcan Çam ile skoru 3-1'e getirirken, 45'te Iyayi Atiemwen konuk ekibin 4. golüne imza attı.

Gol sağanağı şeklinde geçen maçın ilk 45 dakikası 4-1 sona erdi.

İkinci yarıda gol arayan Denizlispor, 75. dakikada kazanılan penaltıyı Andre Moritz'in gole çevirmesiyle skoru 4-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor deplasmanda Denizlispor'u 4-2 mağlup ederek hayati önem taşıyan bir galibiyet elde etti.

Konuk ekip bu 3 puanla birlikte 29 puana yükselerek düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Denizlispor ise 34 puanda kaldı.

Denizlispor önümüzdeki hafta Manisaspor'a konuk olurken, Şanlıurfaspor ise evinde BŞ. Gaziantepspor'u ağırlayacak.