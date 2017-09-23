Şansal Büyüka: Fenerbahçe derbiyi kaybederse şampiyonluğu kaybeder

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam 19.30'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu dev derbi öncesinde usta gazeteci Şansal Büyüka yorumda bulundu.

İşte Şansal Büyüka'nın Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi değerlendirmesi:

- Beşiktaş daha etkili ve istim üstünde bir takım... Bu avantajı kullanarak, Kadıköy’deki son 10 sezonun akışını terse çevirmek isteyecektir.

- Fenerbahçe’nin ise şartlar ne olursa olsun derbilerde iyi oynama ve iyi sonuçlar alma gibi bir alışkanlığı var. Hele maç Kadıköy’de olursa...

Beşiktaş kaybederse bir şey kaybetmez, Fenerbahçe kaybederse büyük ihtimal şampiyonluğu kaybeder. Bu durum Beşiktaş’ın özgüvenini daha da arttırır mı? Fenerbahçe’nin mutlaka kazanmak zorunda olması, panik ve telaş mı getirir, yoksa aşırı bir hırs ve istek mi?

Futbolun gerçekleri Beşiktaş’ın daha iyi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Üstelik Fenerbahçe’de, oynasa bile henüz sakatlığının olumsuz etkilerini atamayan ve bu nedenle büyük bir risk taşıyan Skrtel var. Skrtel yoksa, zaten Fenerbahçe savunması için risk tepeden tırnağa var.

Dirar önemli eksik

Genelde beğenilmiyor ama Fenerbahçe’de son maçların en diri, en mücadeleci, oyunu iki yönlü oynayan adamı Dirar kadroda yok. Beşiktaş’ın bu alanı Caner ve Babel gibi hücumu çok seven ve asist yapmayı alışkanlık haline getiren iki önemli adamıyla oynadığı düşünülürse Dirar’ın önemi özellikle bu maç için çok daha fazla ortaya çıkar. Bugün İsla’nın önünde ister Valbuena oynasın, isterse Alper Potuk, defansif anlamda Dirar’ın yaptıklarını, ortaya koyduğu etkin savunma anlayışını yapabileceklerini düşünmüyorum.

Beşiktaş’ta Adriano’nun yokluğunda sağ bek büyük ihtimalle Necip oynar diye düşünüyoruz. Şenol Hoca, cezası biten Tosic’i gene Pepe ile eşleştirmek isterse, Atiba’yı sağ savunmaya çekip Medel’i orta sahaya atar mı acaba? Ya da “bu kadar değişikliği ne gerek var?” deyip Medel-Pepe ikilisiyle oynar mı? Ya da Medel’i yeniden kulübeye atıp alışılmış Tosic’e döner mi? Şenol Hoca hangi tercihi seçerse seçsin, Beşiktaş’ın bozulmayan, kalitesi ve disiplini düşmeyen bir takım oyunu ve anlayışı var.

Fenerbahçe’de son Alanya galibiyetinin fazla abartıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe, Alanya maçında savunma anlamında çok hatalar yaptı, kısa süreli de olsa rakipten ciddi baskılar yedi. Elbette hücuma çıkışları alışılmışın dışında çok hızlıydı ama geçiş alanlarını Alanyaspor inanılmaz biçimde boş ve markajsız bıraktı. Oysa Fenerbahçe büyük olasılıkla bugün karşısında geniş alanlar değil, duvar gibi bir Beşiktaş savunma sistemi bulacak.

Aykut Hoca için bir başka zorluk, kaleci için olacak. Camiada Kameni’nin oynaması konusunda genel bir istek var. Oysa Volkan Demirel, Fenerbahçe yaşamında henüz Kadıköy’de derbi maçı kaybetmedi. Aykut Hoca hangi alternatifi kullanırsa kullansın, olası bir kaleci hatasında “niye onu oynattın, bunu oynatmadın?” diye eleştirilerin hedefi olacaktır.

Duran toplara dikkat

Bu maçın duran topları, özellikle ceza alanı çevresindeki frikik atışları asla göz ardı edilemez. Fenerbahçe’de Valbuena, oynarsa Mehmet Ekici, Beşiktaş’ta Talisca, Quaresma ve Caner adeta “gol” vuruşları yapıyorlar. Maçın sonucunu böyle bir vuruş da belirleyebilir.

Sonuçta Beşiktaş, kalecisi, savunması ve orta alanı ile daha fazla öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin maçı koparması adına özellikle orta sahada geniş alan bırakmaması ve Giuliano’nun artık ortaya çıkması gerekiyor.

Beşiktaş daha etkili ve istim üstünde bir takım... Buna güvene rek, bu avantajı kullanarak, Kadıköy’deki son 10 sezonun akışını terse çevirmek isteyecektir. Fenerbahçe’nin ise şartlar ne olursa olsun derbilerde iyi oynama ve iyi sonuçlar alma gibi bir alışkanlığı var. Hele maç Kadıköy’de olursa...

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