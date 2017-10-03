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Şansal Büyüka: Yusuf Yazıcı'ya Monaco, Abdülkadir'e ise Benfica talip

BeIN Final programının yapımcısı ve yorumcusu olan Şansal Büyüka, Trabzonspor'un iki yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömer'e gelen teklifleri açıkladı.

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Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Şansal Büyüka, BeIN Final programında Trabzonspor'un altın çocukları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile ilgili önemli bilgi paylaştı. Büyüka, "Kulüpten onaylı Monaco Yusuf'u; Benfica ise Abdülkadir'i takip ediyormuş" ifadelerini kullandı.

Bu arada Arsenal'in de Arsen Wenger'in yakın markaja aldığı Yusuf Yazıcı için bir teklif hazırladığı ve devre arası Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'le Yusuf Yazıcı'nın menajeri aynı isim: Erkut Söğüt. Bordo-mavili kulübün Yusuf Yazıcı için biçtiği bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

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