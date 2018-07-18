Santi Cazorla 636 gün sonra sahalara döndü
İspanyol futbolcu Santi Cazorla yaşadığı ayak bileği sakatlığı sonrası 636 günün ardından Villarreal formasıyla sahalara geri döndü.
Bir döneme damga vuran ve Arsenal formasıyla efsaneleşen Santi Cazorla 636 gün sonra sahalara geri döndü. Arsenal'de 2016-2017 sezonunda yaşadığı sakatlık sonrası ayak bileğinden defalarca operasyon geçiren ve vücudunun farklı noktalarından deri eklenen Cazorla, yaşadığı bu sakatlıktan dolayı neredeyse ayağını kaybediyordu.
Uzun bir tedavi süreci geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Villarreal’in Hercules ile oynadığı hazırlık maçında sahalara geri döndü. 57. dakikada Ramiro Guerra’nın yerine oyuna dahil olan Cazorla maç boyunca verdiği etkili paslarla dikkat çekti.
Villarreal, Hercules ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kalırken, müsabakada milli futbolcu Enes Ünal da forma giydi.
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