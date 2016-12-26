Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kayserispor'da Nakoulma sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yıldız futbolcu Prejuce Nakoulma, sözleşmesini feshetti ve ülkesi Burkina Faso'ya gitti.

  • Sporx
  • 3
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
x

Bu sezon Kayserispor'a transfer olan Prejuce Nakoulma, sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.
 
2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Mersin İdman Yurdu'nun küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamamıştı.
 
Kayserispor'dan özellikle ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan ve yönetim ile sürekli ters düşen Nakoulma, Ocak ayının gelmesiyle beraber alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh etti ve ülkesine gitti.  Nakoulma'nın Kayserispor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecekti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı

2016 dev projelerin yılı oldu

2016 dev projelerin yılı oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA