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Sarri'den kadın muhabire küfür!

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'nin deplasmanda Inter'le golsüz berabere kaldığı maçın ardından Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri, kendisine soru soran bir kadın gazeteciye küfürlü cevap verdi.

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Serie A'da Juventus'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'de teknik direktör Maurizio Sarri, skandal açıklamalara imza attı.

Fanatik'in haberine göre, Takımının Inter'le golsüz berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, bir kadın muhabire verdiği küfürlü yanıtla olay oldu.

"Napoli'nin şampiyonluk şansının bittiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna oldukça içerleyen Sarri'nin yanıtı İtalya'da gündem yarattı:

"Siz bir kadınsınız ve çok hoşsunuz. O yüzden size s....r git diyemem."

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