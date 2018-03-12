Sarri'den kadın muhabire küfür!

Serie A'da Juventus'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'de teknik direktör Maurizio Sarri, skandal açıklamalara imza attı.

Fanatik'in haberine göre, Takımının Inter'le golsüz berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, bir kadın muhabire verdiği küfürlü yanıtla olay oldu.

"Napoli'nin şampiyonluk şansının bittiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna oldukça içerleyen Sarri'nin yanıtı İtalya'da gündem yarattı:

"Siz bir kadınsınız ve çok hoşsunuz. O yüzden size s....r git diyemem."