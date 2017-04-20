Savunmayı Orman yapacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA’den gelen cezaya itiraz edeceklerini ve savunmayı bizzat kendisinin yapacağını söyledi. İdmanı izleyen Orman kararı yorumlarken, “Tahkimdeki savunmaya bizzat gideceğim ve savunma yapacağım. UEFA’nın verdiği karardan dolayı moralim bozuk değil. Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum” dedi. Dün sabah Kabataş Erkek Lisesi’nde öğrencilerle biraraya gelen ve NTV Spor’a konuşan Orman “Kulüp tarihi için önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi Beşiktaş efendiliği ve nezaketiyle ağırlayacağız. Maç geç saatte. Taraftarımız Beşiktaş Çarşı’da yemek yiyor, içki içiyor fakat stada yorgun geliyor. Onlardan isteğim, maça yorulmadan gelmeleri. Lyon maçını kazanırsak finale kadar gidebiliriz. Aboubakar sevdiğimiz bir çocuk, hata yaptı üzüldü. Cenk oynuyor. Allah, Cenk’e futbol şansı versin ve 2-3 gol atsın” açıklamasını yaptı.