Sayısız gol fırsatının kaçtığı Milan-Inter derbisi 0-0 sona erdi
İtalya Serie A'da Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Sayısız fırsatın kaçtığı derbi 0-0 sona erdi.
İtalya Serie A'da Milan ve Inter, Milano derbisinde kozlarını paylaştı. San Siro'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
İki takım da net pozisyonlar bulurken Inter'in 38. dakikada Icardi ile bulduğu gol, Video Hakem Teknolojisi tarafından iptal edildi.
ICARDI, İKİ KEZ BOŞ KALEYE KAÇIRDI!
Icardi, 56 ve 90+3. dakikalarda galibiyet golüne çok yaklaşırken iki pozisyonda da boş kaleye topu ağlara gönderemedi.
ÇALHANOĞLU, 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Ev sahibi takımda forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, puanını 59'a çıkartıp 4. sırada yer aldı. Milan ise 51 puanla 6. sıradaki yerini korudu.
(Sporx)
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