Schalke 04 - Galatasaray maçı kapalı gişe
Alman ekibi Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6 Kasım Salı günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.
6 Kasım Salı günü Veltins Arena'daki mücadele kapalı gişe oynanacak. Schalke'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile oynanacak müsabakanın bütün biletlerinin tükendiği duyuruldu.
Öte yandan Schalke'nin ilk hafta Porto ve son haftadaki Lokomotiv Moskova maçlarının biletlerinin ise hala satışta olduğunu belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.