Schumacher'in araba koleksiyonu sergilenecek

Fransa Alpleri’nde 2013’te başında kask olmasına karşın geçirdiği kayak kazası sonrası komaya giren Alman pilotun arabaları, Köln’deki Motorworld isimli dev galeride görücüye çıkacak. 2016 Haziran’ında kazanın 169 gün sonrasında komadan uyandığı belirtilen sporcu, İsviçre’deki malikanesinde 15 kişilik sağlık ekibinin tedavisiyle hayatını sürdürüyor.

20 araba sergilenecek

Sergide Schumacher’in 20 arabası sergilenecek. Bunların içinde ilk olarak kullandığı karting aracının da bulunacağı belirtildi. Formula 1 yarışlarında kullandığı araçların da bulunacağı koleksiyonda, dünya şampiyonu olduğu Ferrari’si de hazır bulunacak.

Tarih özel olarak seçildi

Serginin açılacağı tarih özel olarak seçildi. Motorworld’daki Michael Schumacher’in arabaları sergisi 16 Haziran 2018’de açılacak. Bu tarih, 49 yaşındaki ismin komadan uyanmasının tam dördüncü yılına denk geliyor. Gelişmelerin Michael Schumacher hayranlarını oldukça memnun ettiği, sergiye büyük ilgi olması bekleniyor.

‘Hasta yatağı yerine, otomobiller geçecek’

Michael Schumacher’in menajeri Sabine Kehm bir açıklama yaparak sergiyi resmen duyurdu: “Sergi Grand Prix’ler konusunda bir hatıralar geçidi olacak. İnsanların otomotiv tarihini bir parça tecrübe etmelerini sağlayacak. Bu, aile için iyi bir şey çünkü insanların Michael’ın hasta yatağındaki haline odaklanmalarından ziyade, Michael’ın iç dünyasına bakmalarını sağlayacak”.

(Skorer)