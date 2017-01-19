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Willi Weber: Schumacher'in ailesi beni dinlemiyor

Efsane Alman pilot Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, yeni menajer Sabine Kehm'i eleştirdi.

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Sağlık durumu merak konusu olan Michael Schumacher ile ilgili eski menajerinden sert açıklamalar geldi. Alman haftalık magazin dergisi Bunte'ye konuşan Willi Weber, efsane pilotun ailesi ve mevcut menajerini, kamuoyuna yalan söylemekle itham etti.
 
SCHUMACHER'DEN 3 YILDIR HABER ALINAMIYOR!
 
Fransa Alpleri'nde geçirdiği kazanın ardından komaya giren, ardından ameliyat süreci ve rehabilitasyon aşamasına karşın eski sağlığına kavuşamayan Schumacher, Cenevre Golü kenarındaki villasında 15 kişilik sağlık ekibi gözetiminde üç yıldır bir sır olmaya devam ediyor.
 
GELİŞMELERİ SAKLAMAK DOĞRU DEĞİL
 
Michael Schumacher'in pistlerde fırtına gibi estiği dönemlerde menajerliğini yapan Weber, efsane pilotun şimdiki menajeri Sabine Kehm'in, "Michael'in sağlığı kamusal bir konu değil" diyerek gelişmeleri saklama gerekçesini eleştirdi ve bu yaklaşımın doğru olmadığını savundu.
 
SCHUMİ'NİN BENİ ARADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM
 
Willi Weber şunları söyledi: "Schumacher ailesi gerçekleri anlatmıyor. Bir duvar çekmişler ve benim tavsiyelerimi de dinlemiyorlar. Bence artık hayranlarına gerçekleri söylemenin zamanı geldi. Her şeye karşın umudu kaybetmemek gerek. Evde telefon çaldığında Schumi'nin aradığını düşünüyor, bana 'nasılsın?' diyeceğini hayal ediyorum"   

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