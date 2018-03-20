Scolari'den Ronaldo'ya Çin çağrısı: Burası dünyanın en iyi ülkesi

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'nun kendisini aradığını ve Çin hakkında bilgiler aldığını açıkladı.

''ÇİN, DÜNYANIN EN İYİ ÜLKESİ''

Geçen sezon Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörlüğü yapan Brezilyalı teknik adam, "Cristiano bana Çin'de yaşamın nasıl olduğunu birçok kez sordu. Çin, dünyanın en iyi ülkesi. Ona, şansını yakalayan herkesin Çin'e gelmesi gerektiğini söyledim." sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, bir Çin kulübünden Ronaldo'ya 300 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini belirtmişti.

(Sporx)