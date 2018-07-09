Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv’le anlaştı

Scottie Wilbekin, Maccabi FOX Tel Aviv’le iki yıllık bir anlaşma sağladı.

Eurohoops kaynaklarına gelen bilgiye göre Scottie Wilbekin ve Maccabi FOX Tel Aviv iki yıllık bir sözleşme için anlaşma sağladı.

Oyuncunun Anadolu Efes‘le daha önce yaptığı anlaşma sebebiyle anlaşmanın resmileşmesi gecikecek ama resmi açıklama gelecek hafta yapılacak.

Lacivert-beyazlı temsilcimiz Amerikalı guard’la anlaşmıştı ama Darüşşafaka‘nın sözleşme feshi için istediği bedel konusunda anlaşamayınca transfer tamamlanamadı.

Bu noktada Maccabi araya girerek hem Wilbekin’le iki yıllık bir anlaşmaya vardı hem de sözleşme fesih bedelini ödedi.

Maccabi kısa süre önce Deandre Kane’le sözleşme yeniledi, ayrıca Shane Larkin’le ilgilendikleri de konuşuluyordu.

Nihayetinde İsrail ekibi 7DAYS EuroCup şampiyonu ve MVP’si oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Avrupa kupasında Darüşşafaka‘ya liderlik eden Wilbekin 18 maçta 19.7 sayı, 4.8 asist, 1.6 top çalma ortalama tutturdu.

(EuroHoops)