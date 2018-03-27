Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sead Halilagic, Beşiktaş'ın altyapısında, A takımda oynayabilecek 7-8 oyuncunun olduğunu söyledi

Sportif direktörlüğünü Gökhan Keskin’in yaptığı Beşiktaş Futbol Akademisi’nde teknik koordinatörlüğüne getirilen Sead Halilagic, alt yapının röntgenini çekti. Halilagic, alt yapıda ileride A Takım’da oynayacak 7-8 genç yetenek olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ

BEŞİKTAŞ Futbol Akademi Takımlar Teknik koordinatörü Sead Halilagiç, göreve geldikten sonra alt yapı takımlarının adeta röntgenini çekti. Yaş kategorilerindeki tüm takımlarda yer alan oyuncuları takip eden Halilagic, ilk raporunu hazırladı. Boşnak teknik adam, alt yapıda gözlemlediği kadarıyla çok sayıda yetenekli oyuncular bulunduğunu belirtirken, futbolcuların eksiklerini gidermek için çaba harcadıklarını söyledi. Halilagic, bunu başaracaklarına olan inancını da vurguladı.

7-8 YETENEKLİ OYUNCU VAR

BEŞİKTAŞ’A 15 yıl aradan sonra döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Halilagic, kulübe katkı sağlamak için büyük heyecan yaşadığını söyledi. Hırslı olduğunu kaydeden Boşnak çalıştırıcı, “A Takım’a oyuncu çıkarmak için tüm bilgi birikimimi kullanacağım. Hazırlanmış çalışmalarım var. Biraz sabır istiyorum. Beşiktaş’ta önümüzdeki sezon güzel şeyler sunacağım” dedi. Halilagic, şu an altyapıda bulunan 7-8 oyuncunun ileride A Takım’a çıkacak kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNEŞ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hükümetten Avusturya Başbakanı´na yanıt

Hükümetten Avusturya Başbakanı´na yanıt

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA