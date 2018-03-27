Sead Halilagic, Beşiktaş'ın altyapısında, A takımda oynayabilecek 7-8 oyuncunun olduğunu söyledi
Sportif direktörlüğünü Gökhan Keskin’in yaptığı Beşiktaş Futbol Akademisi’nde teknik koordinatörlüğüne getirilen Sead Halilagic, alt yapının röntgenini çekti. Halilagic, alt yapıda ileride A Takım’da oynayacak 7-8 genç yetenek olduğunu söyledi.
EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ
BEŞİKTAŞ Futbol Akademi Takımlar Teknik koordinatörü Sead Halilagiç, göreve geldikten sonra alt yapı takımlarının adeta röntgenini çekti. Yaş kategorilerindeki tüm takımlarda yer alan oyuncuları takip eden Halilagic, ilk raporunu hazırladı. Boşnak teknik adam, alt yapıda gözlemlediği kadarıyla çok sayıda yetenekli oyuncular bulunduğunu belirtirken, futbolcuların eksiklerini gidermek için çaba harcadıklarını söyledi. Halilagic, bunu başaracaklarına olan inancını da vurguladı.
7-8 YETENEKLİ OYUNCU VAR
BEŞİKTAŞ’A 15 yıl aradan sonra döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Halilagic, kulübe katkı sağlamak için büyük heyecan yaşadığını söyledi. Hırslı olduğunu kaydeden Boşnak çalıştırıcı, “A Takım’a oyuncu çıkarmak için tüm bilgi birikimimi kullanacağım. Hazırlanmış çalışmalarım var. Biraz sabır istiyorum. Beşiktaş’ta önümüzdeki sezon güzel şeyler sunacağım” dedi. Halilagic, şu an altyapıda bulunan 7-8 oyuncunun ileride A Takım’a çıkacak kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.
GÜNEŞ
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