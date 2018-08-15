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Sead Halilagic, Beşiktaş'ta ilk transferini yaptı

Beşiktaş'ın alt yapısına getirilen Sead Halilagic, ilk transferini yaptı. Boşnak futbol adamı, 15 yaşındaki Bader Aburamadan'ı alt yapıya kazandırdı.

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Beşiktaş'ın alt yapısına getirilen antrenör Sead Halilagic, ilk transferini gerçekleştirdi.

Siyah- Beyazlılar, isveç vatandaşı Filistinli futbolcu Bader Aburamadan'ı alt yapısına kazandırdı.

15 yaşındaki yıldız adayının, Ispartakule Beşiktaş Futbol Okulu'ndan Yılmaz Canpolat'ın önerisiyle alındığı belirtildi.

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