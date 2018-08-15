Sead Halilagic, Beşiktaş'ta ilk transferini yaptı
Beşiktaş'ın alt yapısına getirilen Sead Halilagic, ilk transferini yaptı. Boşnak futbol adamı, 15 yaşındaki Bader Aburamadan'ı alt yapıya kazandırdı.
Beşiktaş'ın alt yapısına getirilen antrenör Sead Halilagic, ilk transferini gerçekleştirdi.
Siyah- Beyazlılar, isveç vatandaşı Filistinli futbolcu Bader Aburamadan'ı alt yapısına kazandırdı.
15 yaşındaki yıldız adayının, Ispartakule Beşiktaş Futbol Okulu'ndan Yılmaz Canpolat'ın önerisiyle alındığı belirtildi.
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