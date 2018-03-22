Seamus Coleman'dan Cenk Tosun açıklaması: Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da özel maçta karşılaşacağı İrlanda Cumhuriyeti'nin teknik direktörü Martin O'Neill ile takım kaptanı Seamus Coleman, basın toplantısında konuştu. O'Neill, Türkiye'nin kamp için ideal bir ülke olduğunu söyledi. Pazartesi gününden itibaren kamp yaptıkları Türkiye'de tesis ve konaklama imkanlarının çok iyi olduğunu anlatan O'Neill, "Bizi buraya İrlanda Cumhuriyeti olarak davet ettiğiniz için ülkenize teşekkür ederiz. Türkiye ile aynı kaderi paylaşıyoruz. İki ülke de Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor. İki ülke de yeni kadrosuyla sahada olacak. Bu maç iki takımın da yeni bir kadro oluşturması, ileriki turnuvalara katılabilmesi açısından iyi bir fırsat. İki takım da aynı noktada" dedi.

O'Neill, Türkiye ile oynayacakları özel maçta milli takıma yeni gelen futbolcular ile deneyimli futbolcular bir arada olacağı için takımı adına önemli bir karşılaşma olacağını söyledi. Takımında önemli futbolcular olduğuna değinen O'Neill, milli takımı bırakan Robbie Keane'in yerini doldurmanın zor olduğundan bahsetti. O'Neill, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Coleman'ın ise dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alabileceğini, ancak bazen yeteneklerinin farkında olmadığını dile getirdi.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından ülkesinin milli formasını Türkiye karşısında giyecek Coleman da üzücü bir sakatlık dönemi geçirdiğinden bahsetti. Milli formaya bağlılığını anlatan Coleman, formayı gururla taşıyacağını söyledi. Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında görüşlerini paylaşan Coleman, "Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu. Kadromuz için önemli katkı oldu. Son haftalarda gol atmaya başladı. Bunun sinyalini ilk antrenmanlarda performansı ile vermişti. Bize ilk geldiğinde maç eksiğinden dolayı zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk. Eski performansını yakaladı. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi, sevdiğim bir oyuncu" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından İrlanda Cumhuriyeti, teknik direktör Martin O'Neill yönetiminde Antalya Stadyumu'nda Türkiye maçının son antrenmanını yaptı.

(DHA)