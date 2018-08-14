Ahmet Nur Çebi adaylıkta kararsız
Kartal’da Başkan Fikret Orman’ın seçim kararı almasının ardından aday olacağı ileri sürülen İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kararsız olduğu bildirildi.
- StarSpor
Kartal’da Başkan Fikret Orman’ın seçim kararı almasının ardından aday olacağı ileri sürülen İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kararsız olduğu bildirildi. Yeni yönetimde olması beklenen Çebi, daha önce Orman’a karşı aday olmayacağını söylemişti.
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