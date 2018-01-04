Seçime Yıldırım düşecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile mayısta gireceği seçim yarışında zamanı geldiğinde konuşacağını söyledi. Sarı-Lacivertli kulübün kadın kongre üyeleriyle yemek yiyen ve önemli açıklamalar yapan Yıldırım, “Ben her zaman kongre üyelerinin güveniyle göreve devam ettim. Yine aynı güvenle devam ederim” diye konuştu.

AÇIKLAMA İÇİN BEKLİYOR

Yıldırım şöyle devam etti: “Kongreye daha zaman var. Bu kongrede aday olup olmayacağım henüz belli değil. Henüz Yargıtay bizimle ilgili kararını vermedi. 3 Temmuz kumpası sürecinde açılan dava hala devam etmektedir. Bu davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın bu konudaki kararı belli olup açıklandıktan sonra biz de kendimizle ilgili kararı vereceğiz.”

ÖNCELİĞİM GÜVENİN DEVAMI

“Deyim yerindeyse şu anda ilmik boynumuzda hayata devam ediyoruz. Adaylık sürecimde önceliğim her zaman Fenerbahçe kongre üyelerinin bana göstereceği güven olacak. Bu sürecin ne şekilde gelişeceğini de şimdiden söyleyemem. Biraz daha vakit var. Zamanı geldiğinde düşüncelerimizi sizlerle, Fenerbahçe camiasıyla ve kamuoyuyla paylaşacağım.”