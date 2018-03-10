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Seedorf da Deportivo'ya çare olamadı

Milli futbolcumuz Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo dün Girona deplasmanında aldığı mağlubiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesinde büyük yara aldı.

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Ligde 19. sırada bulunan Deportivo takımı dün Emre Çolak'ın süre bulmadığı Girona mücadelesinde aldığı 2-0'lık mağlubiyetle 3 puan orucunu 13 maça çıkardı. Real Sociedad mücadelesinde alınan 5-0'lık yenilgi sonrası takımın başına getirilen Clarence Seedorf'un da çare olamadığı Deportivo takımı, Seedorf yönetiminde oynadığı 6 karşılaşmada yalnızca 2 puan toplayabildi.

Geçtiğimiz sene Deportivo'ya bedelsiz olarak transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, ortaya koymuş olduğu 3 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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