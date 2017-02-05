Şehit Fethi Sekin anısına yapılan enduro yarışı tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) organizasyonluğunda gerçekleştirilen yarışlarda 4 kilometrelik orman ve 1.2 kilometrelik ekstrem seyirci etaplarında 46 motosiklet ve 5 ATV sürücüsü mücadele etti.

İkinci gün yapılan 5 turluk yarışlarla tamamlanan organizasyonda genel klasmanda Şakir Şenkalaycı, ATV klasmanında ise Emre Muharrem Sağlam birinci oldu.