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Şehit Fethi Sekin anısına yapılan enduro yarışı tamamlandı

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlenen enduro yarışı Urla'da sona erdi.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) organizasyonluğunda gerçekleştirilen yarışlarda 4 kilometrelik orman ve 1.2 kilometrelik ekstrem seyirci etaplarında 46 motosiklet ve 5 ATV sürücüsü mücadele etti.

İkinci gün yapılan 5 turluk yarışlarla tamamlanan organizasyonda genel klasmanda Şakir Şenkalaycı, ATV klasmanında ise Emre Muharrem Sağlam birinci oldu.

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