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Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım'ın kazanmasını istiyoruz. Başkanın tüm Türkiye'yi kapsayacak mega bir projesi var

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, seçim süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Mosturoğlu'nun sözleri şöyle;

"Başkanımız büyük hayaller peşinden koşan bir insan. Bizler de onu destekliyoruz. Heyecan mutlaka olmalı. Seçim sürecinin futbolu etkilememesi için yoğun çaba harcadık. Taraftarlarımız da seçim sürecinden etkilendi. Kongrenin çok katılımlı olmasını bekliyorum. Üye sayımız 32 bin civarında. Katılımın rekor olmasını bekliyorum. Şimdiden 'şu kazanır' demek doğru değil. Elbette Aziz Yıldırım'ın kazanmasını istiyoruz. Başkanın mega bir projesi var. Uzun süredir çalışıyoruz bunun üzerinde. Tüm Türkiye'yi kapsayacak önemli bir proje."

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