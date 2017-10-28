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Şekip Mosturoğlu: Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza çok

Fenerbahçe Kulübü Yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın çok olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe Kulübü Yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, gündemdeki gelişmelere dair açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ile Ryan Babel’in cezalarına da değindi. 

Mosturoğlu, ”Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza fazla. Bana göre 4 maç verilmeliydi. Ancak itiraz etseler de sonuç değişmez.” diye konuştu.

Fenerbahçeli yönetici, Hollandalı futbolcu için ise, ”Ryan Babel'e verilen 2 maçlık ceza ise doğruydu. 1 maça indirilmesi bana göre hatalı bir karardı.” değerlendirmesini yaptı.

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