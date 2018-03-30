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Şekip Mosturoğlu: UEFA'dan herhangi bir ceza beklemiyorum

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, UEFA'dan herhangi bir ceza beklemediğini açıklarken, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.

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TRT Radyo Haber’de yayınlanan “Açık Tribün” programına telefonla bağlanan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar için çalışmalarının sürdüğünü, ama "Bu proje tamamen taraftarımızın projesidir, gerçekleşmesini çok istiyorlar, biz de iki yıldır gündemimizde olan bu konuyu şu anda kamuoyuna taşıyoruz" dedi.

UEFA'dan ceza beklemediğini aktaran Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.

12 Mayıs 2012'de polisin Fenerbahçe taraftarına komplo yaparak, kasıtlı olay çıkardığını söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı, "Bunlar benim yorumum değil, edindiğimiz bilgilerdir" ifadelerini kullandı. Bu konunun hala yargıda olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Mosturoğlu, "Şampiyon inşallah Fenerbahçe olur" diye konuştu.

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