Selçuk İnan 62'de oyuna girdi Galatasaray taraftarları çıldırdı

Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, 4. haftada Antalyaspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.



Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Badou Ndiaye'nin yerine oyuna 62. dakikada dahil oldu. Kaptanlık pazubandının oyuna girdikten sonra Selçuk'a verilmesi ve tecrübeli yıldızın ortaya koyduğu futbol ile son dakikada kullandığı frikikler, sosyal medyada tepki gördü.



-Selçuk İnan'ı hapis cezasına nasıl çevirebilirim?

-Hani bir zamanlar formayı çıkarıp sahayı terk etmek istemiştin ya, şimdi tam zamanı Selçuk İnan

-Selçuk İnan kadro dışı kalsın

'Selçuk İnan' resmen geçen senenin özetisin

-'Selçuk İnan' senin yerine biz utanıyoruz son 2 sezondur

-Sanırım Selçuk İnan'ın emekliliği gelmiş

-Selçuk İnan defol git

-Selçuk İnan çok şanslı, ben maçı televizyondan izliyorum, o ise en güzel yerden. Helal olsun

-Selçuk İnan hem top kaptırıyor hem de sakatlık numarasına zaman yiyor.