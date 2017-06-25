Selçuk İnan hakemleri topa tuttu

Şampiyonluk yolundaki kritik virajlarda hakem hatalarına kurban gittiklerini söyleyen tecrübeli oyuncu "Bu kadar tesadüf olamaz!" dedi.

İşte röportajdan satır başları:

- Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında geri kalmasında hakem hatalarının etkisi var mıydı?

- Başkanımız Dursun Özbek de bu konuda görüş bildirdi. Ona katılıyorum. Bu sene hakem hatalarıyla birçok maç kaybettik. Şampiyonluğa tesir ettiler. Bütün kırılma maçlarında aleyhimize kararlar verdiler. Bu kadar tesadüf olamaz! Birçok maçta penaltımız verilmedi. Tam tersi aleyhimize verilenler oldu.

Maçın içinde de bence ufak ufak, ince ince kararlar verdiler. Çevireceğimiz maçları dahi kazanmamıza izin vermediler. Tabii bunları bilerek yaptıklarını söylemiyorum ama sanki bu sene Galatasaray’ı, hakemler de çok önemsemedi. Ya da farklı planları vardı diyelim. Bilemiyorum. Hakem hatalarından en çok muzdarip olduğumuz sezon bu sezon oldu.

En çok üzüldüğüm hata Karabükspor deplasmanında hakem Cüneyt Çakır’ın vermiş olduğu penaltı kararı idi. Çünkü o ve ondan sonrasında Josue’nin golü de ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

O, bizim şampiyonluk yarışında kırılma maçımızdı. Kazansaydık şampiyonluk şansımız devam edebilirdi. Bizim açımızdan ikinci kırılma maçı da Beşiktaş derbisi oldu. Yasin Öztekin’in verilmeyen bir penaltısı vardı. O pozisyon bana göre net penaltı idi.

Galatasaray bu sezon neden yarıştan erkenden koptu. Sana göre nerede yanlış yapıldı?

Yanlışı birçok yerde bulabilirsiniz. Önce futbolcularda, daha sonra yöneticilerde. Kimine göre yapılan yanlış transferlerde, kimine göre de oyuncuların bireysel olarak yeterli performans gösterememesinde.

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıktık ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Bunda hoca değişiklikleri ve oyuncuların performansının istenilen seviyede olmaması etkili oldu

Bunların hepsi bir araya gelince dördüncülük ya da üçüncülük kaçınılmaz oluyor. Bu yanlışlarımızdan ders çıkarıp, hatalarımızı tekrarlamadan şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor.

Taraftarlara yeni sezon öncesinde neler söylemek istersin?

Son iki sezon istemediğimiz şekilde bitti. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. Ama bunlar da futbolun bir parçası. Bunu bilmeleri gerekiyor. Her düşüşün illaki bir çıkışı vardır. Amacımız en çabuk şekilde Galatasaray’ı bulunduğu bu durumdan yukarılara taşımak. Ben önümüzdeki sezon için çok umutluyum. Çünkü artık yaşayabileceğimiz en kötü şeyleri zaten yaşadık! Gelecek sezon için taraftarlarımıza rahat olmalarını söyleyebilirim.