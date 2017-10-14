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Selçuk İnan'dan flaş açıklama! 'Canları sağolsun..'

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Selçuk İnan, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Selçuk İnan'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle;

Bugün her maç olduğu gibi kazanmak için sahaya çıktık. Sezon başından beri çok iyi hazırlanıyoruz çok çalışıyoruz. İyi takım olduk, herkes birbirini seviyor, fedakarlık yapıyor. ultrAslan'ın açıklamasıyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Canları sağolsun. Biz Galatasaray'ın başarısı için çalışıyoruz. Son milli maçta süre aldığım için iyi oynadığım söylenebilir. Ne kadar süre verirlerse versinler, biz profesyoneliz. Elimden geldiğince takım arkadaşlarıma yardımcı olmak görevim, farkındayım.

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