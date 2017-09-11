Selçuk İnan'dan frikik açıklaması! 'İstediğim vuruşu yapamadım'

Selçuk İnan, Antalyaspor maçında başarılı bir şekilde kullanamadığı iki serbest vuruş ile alakalı olarak beIN Sports'a konuştu.

İşte Selçuk İnan'ın sözleri:

"Son dakikada aslında güzel bir yerde frikik oldu. İstediğim gibi kullanamadım. Her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Bu konuda da bir serzeniş olmuş. Onlara da bir yandan hak veriyorum. Çünkü, onları bu beklenti içerisine sokan kişi de bendim. Oradan her vurduğunuz şut gol olmaz, bu bir penaltı vuruşu değil. İkincisini de zaten inanın bana zemin çok kötüydü. İstediğim vuruşu yapamadım."