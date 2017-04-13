Selçuk İnan, kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ı kaybetti
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ı kaybetti.
Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş vefat etti.
Kardaş'ın cenazesi, Zincirlikuyu Cami’nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Galatasaray'dan başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü, futbol takımı kaptanı Selçuk İnan’ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan’ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş’ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.” denildi.Konuyla ilgili TFF, resmi siteden başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı;
"A Milli Takım ve Galatasaray oyuncusu Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Selami Kardaş'a Allah'tan rahmet, Selçuk İnan ve ailesine başsağlığı dileriz."
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