Selçuk kaptanlık pazubandını Muslera'dan aldı sosyal medya ayağa kalktı
Dün akşam Antalyaspor maçında Selçuk İnan'ın kaptanlık pazubadındı Muslera'dan alması Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi.
Galatasaray'da Selçuk İnan krizi yaşanıyor. Milli futbolcunun Antalyaspor maçındaki performansı ve kaptanlık pazubandını alması sarı kırmızılı taraftarların sabrını taşırmıştı.
Sosyal medyada milli futbolcunun oynatılmaması yönünde mesajlar atılırken Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti'nin bir maç esnasında oyuna sonradan girdiği ve kaptanlık pazubandını almadığı görüntüler paylaşıldı.
İşte Galatasaraylı taraftarların Selçuk İnan'a Totti videosuyla verdiği tepki;
- Kaptan kime denir Selçuk İnan?
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