Selçuk Şahin: Aykut Kocaman oyuncuların çalışmak istediği bir hoca
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Selçuk Şahin, tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giydikten sonra Gençlerbirliği’ne transfer olan Selçuk Şahin, Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.
BeIN SPORTS’a konuşan tecrübeli oyuncu, “İki taraf için de hayırlı olsun. Aykut Hoca, başarılı dönemler geçirdi Fenerbahçe’de. Fenerbahçe doğru bir iş yaptı. Oyuncuların çalışmak isteyeceği karakterli bir hoca Aykut Kocaman” diye konuştu.
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