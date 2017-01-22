Selçuk Şahin: Maça çıkmayı doğru bulmadık

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak mücadele için Gaziantep'te bulunan Gençlerbirliği yönetici, teknik kadro ve oyuncuları, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın vefat haberini Gaziantep'te kaldıkları otelde aldı. Haber üzerine eşyalarını toparlamaya başlayan kafile, ilk uçakta yer aradı. Kafileden yaklaşık 35'nin ilk uçakta yer bulduğu öğrenilirken, yer bulan oyuncu ve teknik kadro, ticari taksilerle Gaziantep Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Otel önünde açıklamalarda bulunan Selçuk Şahin, Orhan Şam ve Taha Cengiz Demirtaş, "Başkanımızı, babamızı kaybettik. Üzerimizde çok emeği vardır. Büyük bir başkandı. Türk futboluna büyük emekleri vardı. Bu nedenle maçın oynanmasını doğru bulmadık. Ve bu durumda maça çıkamadık" ifadelerini kullandı.

"Babamızı kaybettik"

Gençlerbirliği Genel Menajeri Sinan Gürsoy ise, "Babamızı kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Maç için otelden çıkacağımız saat 11.20 sıralarında acı haberi aldık. Sağolsun federasyon yetkilileri yardımcı oldu. İlhan Cavcav'dan dolayı bu sportif faaliyetinin yapılmasını doğru görmediler. Bizim de bu şartlar altında oynamamız mümkün değildi. Biz de Ankara'ya dönüyoruz. İki ayrı uçakla gideceğiz" dedi.

Öte yandan Gençlerbirliği kafilesinin de yer aldığı ilk uçağın saat 14.00'da Gaziantep'ten havalanacağı öğrenilirken, diğer uçağın ise henüz saatinin belli olmadığı ifade edildi.