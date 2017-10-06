Semih Erden, Ankara yerel lig takımlarından Hacettepe Üniversitesi'ne transfer oldu
Semih Erden, Ankara'nın yerel lig takımlarından Hacettepe Üniversitesi'ne transfer oldu.
Yönergeler gereği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer sona erdiği için oyuncular bir Süper Lig takımına geçebilmek için en az 21 gün sözleşmeli olmayan bir ligde gözükmek zorunda.
Gelebilecek olası bir teklife karşı Semih erden zaman kaybetmemek için üç hafta Hacettepe Üniversitesi'nin kadrosunda bulunacak ve kiralık olarak transfer yapabilecek.
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