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Darüşşafaka Doğuş ile Semih Erden'in yolları ayrıldı

Darüşşafaka Doğuş'ta beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.

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Turkish Airlines Euroleague'de üst üste 3 yenilgi alan ve play off yarışında yara alan Darüşşafaka Doğuş'ta beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.
 
Yeşil - Siyahlılarda Semih Erden'in sözleşmesinden çıkıldı ve yıldız oyuncu serbest kaldı. 5 ay+ 5 aylık bir sözleşmesi bulunan Semih'in opsiyonu kullanılmazken tecrübeli ismin Daçka ile yolları ayrıldı. Başarılı oyuncunun bu süreçte omzundan ameliyat olacağı öğrenildi.
 
(beIN Sports)

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