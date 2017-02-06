Darüşşafaka Doğuş ile Semih Erden'in yolları ayrıldı
Darüşşafaka Doğuş'ta beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.
Turkish Airlines Euroleague'de üst üste 3 yenilgi alan ve play off yarışında yara alan Darüşşafaka Doğuş'ta beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.
Yeşil - Siyahlılarda Semih Erden'in sözleşmesinden çıkıldı ve yıldız oyuncu serbest kaldı. 5 ay+ 5 aylık bir sözleşmesi bulunan Semih'in opsiyonu kullanılmazken tecrübeli ismin Daçka ile yolları ayrıldı. Başarılı oyuncunun bu süreçte omzundan ameliyat olacağı öğrenildi.
(beIN Sports)
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