Semih Kaya'nın forma giydiği Sparta Prag, Çekya ligine 4'te 4 yaparak başladı
Semih Kaya'nın oynadığı Sparta Prag, bu sezon Çekya ligindeki 4 karşılaşmasını da kazandı.
Milli futbolcu Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Çekya Birinci Futbol Ligi 2018-19 sezonuna 4'te 4 yaparak başladı.
Geçen sezon ligin 2. haftasında ayak parmağının kırılması yüzünden yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Semih ve takımı Sparta Prag, yeni sezona iyi girdi. Önceki yıl 5. sırada bitirdiği Çekya ligine hızlı başlayan Sparta Prag, oynadığı 4 maçı da kazandı.
Semih'in son 3 karşılaşmada 90'ar dakika forma giydiği Sparta Prag, attığı 9 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Slavia Prag ve Viktoria Plzen gibi 12 puan toplayan Sparta Prag, averajla 2. sırada yer aldı.
27 yaşındaki stoper Semih, 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olmuştu.
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