Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Semih Saygıner, Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, genel klasmanda ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, genel klasmanda ilk sırada yer alarak şampiyon oldu. Sinop'taki Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın 4. etabının son gününde, finalde Tolgahan Kiraz ve Tayfun Taşdemir karşı karşıya geldi. Rakibini, 40-22 mağlup etme başarısı gösteren Tayfun Taşdemir, şampiyonanın 4. etabını ilk sırada tamamladı.

Genel klasmanda ise Semih Saygıner birinci, Tayfun Taşdemir ikinci ve Murat Naci Çoklu ise üçüncü sırayı aldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, dört etap halinde yapılan şampiyonanın final müsabakalarının oldukça zevkli ve çekişmeli geçtiğini söyledi.

Şampiyonaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Ercan, alınan bu sonuçların ardından milli takıma katılacak sporcuların da belirlendiğini dile getirdi.

Ercan, 2018 yılında Türkiye'yi uluslararası şampiyonlarda temsil edecek bilardo milli takımının kadrosunda Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu ve Murat Çelik'in yer alacağını açıkladı.

Ercan'ın konuşmasının ardından şampiyonada dereceye giren sporculara Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül tarafından madalya ve kupaları verildi.

AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama!

Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama!

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Bakan Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Türkiye'de 'ufo' mu görüntülendi?

Türkiye'de 'ufo' mu görüntülendi?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA