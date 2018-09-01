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Semih Şentürk KKTC takımı Doğan Türk Birliği'ne transfer oluyor

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Süper Lig'de mücadele eden Doğan Türk Birliği (DTB) ile transfer görüşmelerine başladı. Edinilen bilgilere göre transfer dönemi sona ermeden Şentürk bir takım ile anlaşma sağlamak istiyor.

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Daha önce Ceyhun Eriş'in de forma giydiği Girne ekibi Doğan Türk Birliği yönetimi de Şentürk ile iletişime geçti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Caner Oshan, Şentürk ile transferi konuştu.

BAŞKAN PİSKOBULU: "HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan DTB Başkanı Bayar Piskobulu, "Semih'in transferinde sona yaklaştık" dedi. Semih'in takıma büyük güç katacağını kaydeden Piskobulu, "Semih gibi bir yıldızın takımımızda oynaması hem ülke futbolu hem de bizler için büyük mutluluk olur" şeklinde konuştu. 

Öte yandan Semih'in maddi konularda bazı pürüzlerin olduğu, bunun aşılması durumunda Şentürk'ün Ada'ya geleceği öğrenildi. Semih'in KKTC'deki yaşam koşulları hakkında da yakın arkadaşlarından bilgi aldığı belirtildi.

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