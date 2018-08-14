Semih Şentürk'ten Fenerbahçe - Benfica maçı yorumu

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de beş şampiyonluk yaşayan ve 2008-09 sezonunda gol kralı olan Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçı öncesinde sarı-lacivertlilerdeki değişimi ve Altınordu'dan kadroya dahil edilen genç yetenek Barış Alıcı'yı Goal Türkiye'ye anlattı.

Benfica'nın ciddi bir rakip olduğunu hatırlatan Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin temkinli oynaması gerektiğine vurgu yaptı.

Benfica maçıyla ilgili kısa bir görüşünüzü alabilir miyiz?

- Zor maç olacak ama tabii ki gönlüm Fenerbahçe’nin tur atlamasından yana. Portekiz’deki maçtan 1-0 yenik ayrıldılar ama kötü bir sonuç değil. Burada taraftar desteğiyle iyi bir baskı kurarak bence 1-0’ı bulup, ardından daha kontrollü bir oyunla 2-0’ı bulup taraftarın baskısıyla da 3-0’a oynayacaklardır. Ama Fenerbahçe’nin temkinli oynaması lazım bence. Çünkü Benfica tehlikeli bir takım, kontra atağa iyi çıkabilen bir takım. İnşallah tur atlayan taraf Fenerbahçe olur.

Fenerbahçe'deki değişim hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Yeni bir yönetim geldi, yeni bir teknik ekip geldi, başkan değişti. Taraftarda bir küskünlük vardı fakat geçtiğimiz hafta Süper Lig’in ilk maçında tribünler tıklım tıklımdı. Yeni bir değişim var gözle görülen. İnşallah bunların sahadaki skorlara da olumlu bir yansıması olur. Güzel günler bekliyor açıkçası Fenerbahçe’yi.

Son olarak, Bursaspor maçında gösterdiği performansla tribünler tarafından ayakta alkışlanan Barış Alıcı hakkında neler söylersiniz, kendisini nasıl buldunuz?

- Barış’la ben Eskişehir-Altınordu maçlarında karşılıklı da oynadım. Çok beğeniyorum açıkçası. Şans verildiği zaman o da, Cengiz gibi Çağlar gibi yurtdışında oynayacak potansiyele sahip. Yeter ki o şansı bulsun, taraftarın da desteğini alıyor. İnşallah yolu bahtı açık olur. Yeteneği olsun, kişiliği olsun çok kaliteli bir futbolcu.

(Goal)