Semih Yuvakuran: Rıza Çalımbay korkak futbol oynattı

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Semih Yuvakuran’ın açıklamaları şu şekilde:

“Ben bile Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gittiğimde uyum sorunu yaşadım”

İzlediğim kadarıyla uyumsuzluk hat safhada. Böyle maçlarda uyum durumu çok önemli. İyi takımlardan alınan puanlar önemli. Fenerbahçe kötü oynarken 3 puan almasını bildi. Zamana ihtiyaç var. Ben bile Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gittiğimde uyum sorunu yaşadım. Herkes uyum sorunu yaşayabilir. Futbolcular ülke değiştirdiler. Ben yaşadıysam onlar da yaşarlar.

“Uyum ve tecrübe gelince gereken skorlar gelecektir”

Fenerbahçe seyircisi biraz daha sabırlı olmalı. Bugünlerde alınan puanlar artı olarak yansıyacaktır. Işık var mı, evet var. Bir defa çok koşan bir takım var. Biraz da işin içine uyum ve tecrübe girince, Fenerbahçe gereken skorların hepsini alacaktır.

“Rıza Çalımbay korkak oynattı”

Yeni transferler yetenekliler. Oyun içinde kopuk kopuk varlar. Maçın tamamında olmaları gerekiyor. Takım halinde bakınca, her yere basan, mücadele eden bir görüntü var. Konyaspor oynayamadı. Fenerbahçe rakibini oynatmadı. Rıza Çalımbay biraz korkak futbol oynattı gibi geldi bana. Siz ürkerseniz takım da ürker. Gol yedikten sonra kendilerine geldiler. Golden sonraki Konyaspor’u beklerdi kendi seyircisi de.

"Kimseyi suçlamaya gerek yok, golü takım yer”

Harun Tekin iyi görünüyor. Volkan mı, Harun mu? Harun da hatalar yapabilir. Önemli olan orada durmaktır, o yeri tutmaktır. Şu ana kadar Harun iyi oynuyor. Yeni transfer olmasına rağmen Harun’un iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Kaleci gol yiyecek. Yemeyecek diye bir şey yok. Gol takım halinde yeniyor. 1 tane golde hatası vardı. Önemli olan yenilen gol oranını azaltabilmek. Takım gol atar, takım yer. Kimseyi suçlamaya gerek yok.

“Fenerbahçe, Caner ve Gökhan’ı halen arıyor”

İki tane oyuncu Fenerbahçe’den ayrıldı. Caner ve Gökhan’dan bahsediyorum. Halen daha Fenerbahçe bu iki ismi arıyor diye düşünüyorum.