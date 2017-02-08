Oğuzhan Özyakup'un Van Persie'ye karşı neden bilenmiş olarak çıktığı belli oldu

Fenerbahçeli bir yönetici, maç boyu siyah-beyazlıların kaptanı Oğuzhan Özyakup'la Robin van Persie'nin didişmesinin nedenini araştırdıklarını ve çok ilginç verilere ulaştıklarını ifade etti.

Söz konusu yönetici, Oğuzhan'ın "dolduruşa getirildiğini" maça "kurulu çıktığını" iddia etti.

NİYE ÖVÜYORSUN VAN PERSİE'Yİ

"Oğuzhan 28 Ocak'ta yani derbi maçtan bir hafta önce bir TV kanalına röportaj veriyor. Bu röportajda Van Persie'yi örnek aldığını söylüyor... Van Persie'nin Arsenal'deyken kendisine sahip çıktığını, ailece kucak açtığını söylüyor. Van Persie, F.Bahçe'ye gelince bu kez kendisinin ona sahip çıktığını söylüyor..."

HER TÜRLÜ TAHRİK UNSURUNU KULLANDI

"Öğrendik ki bu röportajdan sonra hem Beşiktaş yönetiminden hem de taraftarlardan tepki almış. Beşiktaşlı yöneticiler, 'Adamlar en büyük rakibimiz, bir hafta sonra maçımız var, niye övüyorsun futbolcularını. Sen Beşiktaş kaptanısın, senin Van Persie ile ne işin olur. Derbiye çık, Beşiktaşlılığını göster' diyerek Oğuzhan'a dolduruşa getirmişler anlayacağınız. O da bu gazla Van Persie falan dinlemiyor tabii. Her türlü tahrik unsurunu kullanıyor. İşin gerçeği budur.